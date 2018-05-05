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Форвард ЦСКА считает сборную Швеции фаворитом матча с Россией
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Форвард ЦСКА считает сборную Швеции фаворитом матча с Россией 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии по хоккею Джефф Плэтт прокомментировал крупное поражение своей команды сборной Швеции, а также выразил мнение, что именно шведы являются фаворитами встречи с командой России.
"Шведы очень сильны, они доминировали сегодня над нами, хорошо двигали шайбу и реализовали немало возможностей, хотя наш вратарь в заключительном периоде и спас нас от большего количества голов. Думаю, шведы являются фаворитами в матче с Россией. Они чрезвычайно сильны, имеют все возможности выиграть группу", — цитирует Плэтта ТАСС.
Ранее сборная Швеции одолела белорусов со счетом 5:0.
Шведская команда встретится с Россией в заключительном матче группового раунда 15 мая.
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