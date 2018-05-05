Форвард ЦСКА считает сборную Швеции фаворитом матча с Россией 

Газета.Ru: последние новости

Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019

Вратарь "Каролины" Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018

Тренер сборной Швеции: у России на ЧМ-2018 в Дании хорошо организованная команда