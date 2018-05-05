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«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» в чемпионате России по футболу
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«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» в чемпионате России по футболу 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Виктор Классон. Эта победа позволила «Краснодару» выйти на третье место в турнирной таблице.
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