Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 5 мая: дерби Чехии и Словакии

5 мая, во второй игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Копенгагене встретятся сборные Швейцарии и Австрии, Франции и Беларуси, Чехии и Словакии, а в Хернинге померятся силами сборные Норвегии и Латвии, Финляндии и Южной Кореи, а также Дании и США. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

13:15 (мск). Группа А. Швейцария — Австрия

13:15. Группа В. Норвегия — Латвия

17:15. Группа А. Франция — Беларусь

17:15. Группа В. Финляндия — Южная Корея

21:15. Группа А. Чехия — Словакия

21:15. Группа В. Дания — США Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»