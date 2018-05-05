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Лучшие сейвы первого дня чемпионата мира-2018
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Лучшие сейвы первого дня чемпионата мира-2018 

Чемпионат.com 36 минут назад
Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал тройку лучших сейвов первого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании. В тройку лучших вошёл сейв голкипера сборной Беларуси Ивана Кульбакова в игре со Швецией (0:5), а также эффектные действия вратарей Тимо Пильмайера и Фредерика Андерсена в матче между Германией и Данией (2:3 Б). Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в YouTube.
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