Иванович: «Верю, что на Чемпионате Мира сборная России покажет требуемый результат»

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович высказался о перспективах сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я уверен, что провального выступления сборной России не будет. Чемпионат Мира — особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат", — цитирует 34-летнего бека bobsoccer.ru.