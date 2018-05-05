Пашков: Гусев может сыграть в нескольких звеньях, это независимый игрок

«Я думаю, что Гусев может сыграть с большинством партнёров в сборной. Это игрок, который обслуживает других. Он пасует и создаёт голевые моменты. Есть игроки, которые зависимы от партнёров, а Гусев выделяется тем, что он независим. У него яркая индивидуальность. Думаю, что он может играть в нескольких звеньях.

Недостатки в игре сборной на слабом сопернике незаметны. Игра была в среднем темпе, и на что способна команда в матчах с быстрыми соперниками, пока неясно. Средний темп немножко всё сгладил, и возможности игроков пока не совсем ясны», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным

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