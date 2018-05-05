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Михайлов: «Не ожидал, что сборная России начнет ЧМ с разгромной победы»
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Михайлов: «Не ожидал, что сборная России начнет ЧМ с разгромной победы» 

SPORT24.ru 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России над командой Франции (7:0) в первом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
«После вчерашнего матча остались только самые приятные впечатления! Очень понравился настрой команды и то, как она провела первый период. Получилось результативно, играли друг на друга и делали все для того, чтобы победа была оформлена уже в первом периоде. Во втором периоде чуть выпали, но это неважно, потому что команда продолжала контролировать шайбу, вела игру. А третий период стал венцом того хорошего настроения. Правильно сказал Капризов, с таким настроем надо выходить на каждую последующую игру. Надо ставить задачей — завоевание побед во всех играх, а главной целью — завоевание золотых медалей чемпионата мира.
Признаться честно, не ожидал, что после последних неудачных выступлений, чемпионат мира начнется с разгромной победы. Но я рад, что получилось так здорово. Над реализацией работают испокон веков. Иногда получается, иногда — нет. Получается, когда противник неправильно играет, а не когда он агрессивен. Если получилось в этом матче, значит все сделали правильно.
Главное, что у команды хороший настрой. Это видно. О силе будем говорить по итогу игры с более серьезным соперником. Но если настраиваться, то все будет здорово», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
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