Россия стартовала на ЧМ с двух сухих побед во второй раз

Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.

Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.

Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира

Страна

Тренер

Соперники

Шайбы

Италия

Борис МИХАЙЛОВ

Великобритания — 12:3, Италия — 7:0 Россия

Вячеслав БЫКОВ

Дания — 9:1, Украина — 8:1 Дания

Франция — 7:0, Австрия — 7:0 Германия

Борис МИХАЙЛОВ

Италия — 7:0, Норвегия — 4:0 Швеция

Борис МИХАЙЛОВ

Словения — 8:1, Австрия — 6:3 Латвия

Владимир КРИКУНОВ

Казахстан — 10:1, Белоруссия — 3:2 Швеция

Борис МИХАЙЛОВ

Италия — 4:2, Швейцария — 8:0 Швейцария

Вячеслав БЫКОВ

Германия — 5:0, Франция — 7:2 Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России