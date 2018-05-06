Россия во второй раз стартовала на ЧМ с двух сухих побед 

Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.
Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.
В 1994 году команда Бориса Михайлова выиграла два матча с разностью "+16", а в 2007-м команда Вячеслава Быкова с разностью "+15". (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира
Страна
Тренер
Соперники
Шайбы
Италия
Борис МИХАЙЛОВ
Великобритания — 12:3, Италия — 7:0 Россия
Вячеслав БЫКОВ
Дания — 9:1, Украина — 8:1 Дания
Франция — 7:0, Австрия — 7:0 Германия
Борис МИХАЙЛОВ
Италия — 7:0, Норвегия — 4:0 Швеция
Борис МИХАЙЛОВ
Словения — 8:1, Австрия — 6:3 Латвия
Владимир КРИКУНОВ
Казахстан — 10:1, Белоруссия — 3:2 Швеция
Борис МИХАЙЛОВ
Италия — 4:2, Швейцария — 8:0 Швейцария
Вячеслав БЫКОВ
Германия — 5:0, Франция — 7:2 Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России