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Россия во второй раз стартовала на ЧМ с двух сухих побед
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Россия во второй раз стартовала на ЧМ с двух сухих побед 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.
Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.
В 1994 году команда Бориса Михайлова выиграла два матча с разностью "+16", а в 2007-м команда Вячеслава Быкова с разностью "+15". (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира
Страна
Тренер
Соперники
Шайбы
Италия
Борис МИХАЙЛОВ
Великобритания — 12:3, Италия — 7:0  Россия
Вячеслав БЫКОВ
Дания — 9:1, Украина — 8:1  Дания
Илья ВОРОБЬЕВ
Франция — 7:0, Австрия — 7:0  Германия
Борис МИХАЙЛОВ
Италия — 7:0, Норвегия — 4:0  Швеция
Борис МИХАЙЛОВ
Словения — 8:1, Австрия — 6:3  Латвия
Владимир КРИКУНОВ
Казахстан — 10:1, Белоруссия — 3:2  Швеция
Борис МИХАЙЛОВ
Италия — 4:2, Швейцария — 8:0  Швейцария
Вячеслав БЫКОВ
Германия — 5:0, Франция — 7:2  Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
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