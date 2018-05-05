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Чемпионат мира в Дании соберет 450 тысяч зрителей?
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Чемпионат мира в Дании соберет 450 тысяч зрителей? 

Спорт-Экспресс 20 часов назад
Организаторы чемпионата мира по хоккею в Дании ожидают, что турнир посетят порядка 450 тысяч зрителей, информирует ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.
Чемпионат мира проходит в Копенгагене ("Роял-Арена") и Хернинге ("Йюске-банк-боксен"). Обе арены вмещают по 12 тысяч зрителей.
На матчах чемпионата мира — 2017 в Кельне и Париже присутствовали 686 391 человек. Это второй результат за всю историю турнира. Рекорд принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве, матчи которого собрали 741 690 человек.
Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене.
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