Чемпионат мира в Дании соберет 450 тысяч зрителей?

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Дании ожидают, что турнир посетят порядка 450 тысяч зрителей, информирует ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Чемпионат мира проходит в Копенгагене ("Роял-Арена") и Хернинге ("Йюске-банк-боксен"). Обе арены вмещают по 12 тысяч зрителей.

На матчах чемпионата мира — 2017 в Кельне и Париже присутствовали 686 391 человек. Это второй результат за всю историю турнира. Рекорд принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве, матчи которого собрали 741 690 человек.

Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене.