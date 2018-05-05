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Дэйв Льюис: «Команда Белоруссии старалась выполнить установки тренерского штаба»
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Дэйв Льюис: «Команда Белоруссии старалась выполнить установки тренерского штаба» 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис заявил, что хоккеисты в первом матче чемпионата мира-2018 против команды из Швеции (0:5) выполняли установки тренерского штаба. Специалист добавил, что белорусам не хватило мастерства.
— Команда старалась выполнить установки, данные тренерским штабом перед игрой, — цитирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь Льюиса. — Ребята играли самоотверженно, но им не хватило мастерства. Подчас удача была не на нашей стороне.
Напомним, в турнирном зачете в группе А сборная России занимает первое место, выиграв со счетом 7:0 сборную Франции. На втором месте — Швеция. Обе команды набрали по три очка.
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