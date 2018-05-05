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Роман Ротенберг: тренерский штаб сборной России общается со Знарком в телефонном режиме
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Роман Ротенберг: тренерский штаб сборной России общается со Знарком в телефонном режиме 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею во время чемпионата мира общается с бывшим главным тренером команды Олегом Знарком в телефонном режиме. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В апреле стало известно, что Знарок покинул пост главного тренера российской сборной и стал консультантом команды. Исполняющим обязанности главного тренера является Илья Воробьев
"Мы общаемся со Знарком в телефонном режиме", — сказал Ротенберг.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. В первом матче турнира россияне разгромили французов со счетом 7:0. В следующем матче российская команда встретится со сборной Австрии в воскресенье, игра начнется в 13:15 мск.
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