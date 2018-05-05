Ещё
Денисов: игра с Францией была очень важна для белорусов, стыдно за такой счёт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денисов: игра с Францией была очень важна для белорусов, стыдно за такой счёт 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной Белорусии по хоккею Владимир Денисов подвёл итоги матча чемпионата мира, в котором его команда крупно проиграла французам (2:6).
«Поражение есть поражение, неприятно проигрывать с таким счётом. Мы перебросали французов, но у них всё залетало. Счёт где-то даже не по игре. Все команды разные по мастерству, но настраиваться надо на каждого. Игра с Францией для нас была очень важна. Но такой счёт… Наверное, некоторые игроки недопонимали важность матча. Где-то даже стыдно. Мы должны помогать нашим молодым вратарям. На этом чемпионате мира мы должны выигрывать у конкурентов и достойно играть с фаворитами», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.
Чемпионат.com: последние новости
Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 5 мая: дерби Чехии и Словакии Лучшие сейвы первого дня чемпионата мира-2018 «Университет Лесгафта-Нева» и «Чеховские медведи» с побед начали полуфиналы ЧР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»11
Определился чемпион России по футболу24
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение