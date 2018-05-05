Женская сборная Китая выиграла у команды Японии и в четвертый раз подряд стала победителем Командного чемпионата мира по настольному теннису 

Хальмстад /Швеция/, 5 мая /Синьхуа/ — Женская сборная Китая сегодня с результатом 3:1 выиграла у японских участниц в финале командного чемпионата мира по настольному теннису 2018 года, в четвертый раз подряд став чемпионом мира. Китайская женская команда по настольному теннису завоевала Кубок Корбийона /переходящий приз, вручаемый победившей в мировом первенстве по настольному теннису женской команде/ в 21-й раз.
Капитан сборной Китая Дин Нин после матча сообщила, что командный чемпионат является результатом совместных усилий всей команды, она выразила радость по случаю победы и поблагодарила всех сделавших в нее вклад. —0—