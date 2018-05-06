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Никита Трямкин: «Любой игре придается большое значение, особенно в сборной»
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Никита Трямкин: «Любой игре придается большое значение, особенно в сборной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной России Никита Трямкин​ заявил, что не бывает неважных матчей, когда представляешь свою страну. Также он отметил, что в раздевалке хорошая атмосфера.
— На самом деле атмосфера в сборной была хорошей с самого начала, — цитируют "Известия" Трямкина. — Все были готовы работать, выкладываться. И на Еврочеллендже, и на этапах Евротура. И сейчас на чемпионате мира ничего не изменится в этом смысле. В игровом плане штаб искал какие-то сочетания, которые должны были сформироваться уже к чемпионату мира, поэтому на этапах Евротура были перепады. Хотя это больше касалось Чешских игр. В Швеции мы в целом уже играли хорошо, особенно во втором матче с хозяевами турнира. Просто допустили ряд ошибок, поэтому проиграли. А так у нас все движется по намеченному плану, поэтому в Данию мы поехали в хорошем настроении, готовыми биться за победу в каждой игре.
— Серия поражений на этапах Евротура давила морально или в таких матчах результатам не придают значения?
— Нет такого понятия, как «неважный матч». Любой игре придается большое значение, особенно в сборной. Всегда стараешься выходить и играть на победу, но у нас что-то где-то не получалось. Хорошо, что выиграли последнюю игру у чехов и поехали на чемпионат мира в позитивном настроении. Но, повторюсь, мы во всех этих матчах бились друг за друга, старались играть на результат, на команду. То же самое делаем и будем делать в Дании.
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