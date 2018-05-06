В сборной России озвучили причину неудачного выступления на Евротуре 

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин перед началом чемпионата мира 2018 года рассказал об атмосфере внутри команды, а также назвал причины неудачного выступления подопечных Ильи Воробьева на евротуре.
"На самом деле атмосфера в сборной была хорошей с самого начала. Все были готовы работать, выкладываться. И на Еврочеллендже, и на этапах Евротура. И сейчас на чемпионате мира ничего не изменится в этом смысле.
В игровом плане штаб искал какие-то сочетания, которые должны были сформироваться уже к чемпионату мира, поэтому на этапах Евротура были перепады. Хотя это больше касалось Чешских игр. В Швеции мы в целом уже играли хорошо, особенно во втором матче с хозяевами турнира. Просто допустили ряд ошибок, поэтому проиграли.
А так у нас все движется по намеченному плану, поэтому в Данию мы поехали в хорошем настроении, готовыми биться за победу в каждой игре", — цитирует Трямкина газета «Известия».
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Францию в матче чемпионата мира — 2018.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.