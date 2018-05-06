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Футболистки «ОрелГУ-2» стали первыми на всероссийском турнире
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Футболистки «ОрелГУ-2» стали первыми на всероссийском турнире 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Женская мини-футбольная команда выиграла финал всероссийского турнира среди любительских команд.
В Орел съехались лучшие любительские команды из Москвы, Ярославля, Тюмени, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. Соревнования проходили на безе спорткомплекса ОГУ имени Тургенева, сообщает пресс-служба вуза.
Всего за звание лучших футболисток боролись 9 команд, которые стали финалистами зональных этапов. Вторая женская сборная опорного вуза провела на турнире пять встреч. Три игры в рамках группового этапа, а также полуфинальную и финальную игру.
Не смотря на то, что фаворитом соревнований считалась команда «МосПолитех» из Москвы, орловские футболистки дважды обыграли столичных спортсменок. Финальный матч завершился со сётом 1:0 в пользу команды Орла.
Сообщение Футболистки «ОрелГУ-2» стали первыми на всероссийском турнире появились сначала на РИА 57.
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