Футболистки «ОрелГУ-2» стали первыми на всероссийском турнире

Женская мини-футбольная команда выиграла финал всероссийского турнира среди любительских команд.

В Орел съехались лучшие любительские команды из Москвы, Ярославля, Тюмени, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. Соревнования проходили на безе спорткомплекса ОГУ имени Тургенева, сообщает пресс-служба вуза.

Всего за звание лучших футболисток боролись 9 команд, которые стали финалистами зональных этапов. Вторая женская сборная опорного вуза провела на турнире пять встреч. Три игры в рамках группового этапа, а также полуфинальную и финальную игру.

Не смотря на то, что фаворитом соревнований считалась команда «МосПолитех» из Москвы, орловские футболистки дважды обыграли столичных спортсменок. Финальный матч завершился со сётом 1:0 в пользу команды Орла.