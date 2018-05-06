Мика Норонен: Сборной России с Канадой и США умнее будет сыграть от обороны 

Напомним, в первом матче россияне разгромили французов (7:0). В эти минуты команда Ильи Воробьева играет со сборной Австрии.
— Разбирать всерьез первый матч сборной России против Франции на этом ЧМ не имеет смысла, счет 7:0 о многом говорит, — сказал Норонен. — Но даже после него у меня сложилось ощущение, что эта команда не будет такой же атакующей, как сборная Олега Знарка. Мы помним «Металлург» Ильи Воробьева, который хорошо играл в чужой зоне первым звеном, но при этом не бегал постоянно вверх-вниз по площадке, у команды были и капканы, и игра от обороны. Знарок и Воробьев похожи тактически, но не одинаковы, с серьезными соперниками новая сборная не станет играть в постоянное давление. Это не плохо, даже наоборот, если учесть уровень соперников на этом чемпионате мира. В Корее Россия была сильнейшей по составу и могла себе позволить постоянно атаковать, в Дании это может и не сработать, с Канадой и даже США умнее будет сыграть от обороны. Мне кажется, Воробьев к такому готов лучше, чем Знарок. Но никто не спорит с мастерством российских хоккеистов. Как и всегда, у России в составе есть сильные индивидуальности, которые умеют красиво играть в нападении.