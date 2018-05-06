Хоккеист сборной России Михеев считает, что на Евротуре играть сложнее, чем на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 6 мая. / ТАСС /. Играть на чемпионате мира по хоккею в Дании пока проще, чем на этапах Евротура. Такое мнение журналистам высказал 23-летний нападающий сборной России Илья Михеев

Россияне обыграли во втором матче турнира команду Австрии со счетом 7:0, с таким же счетом была побеждена в первом поединке турнира команда Франции. Михеев, являющийся дебютантом турнира, стал автором одного из голов.

"Я был на Евротуре, там серьезнее команды были, сейчас пока полегче. Что касается своего гола, то он получился хорошим, шайбу я забрал. Сложно сказать, кто понравился из соперников больше, моментами нравились обе команды", — сказал он.

Игрок рассказал, что не растерялся от дебюта на чемпионате мира. «Организация здесь на высоком уровне, много прессы, я не растерялся. Что касается качества льда, то надеемся, что дальше он будет лучше, накатаем его», — отметил Михеев.

Следующий матч россияне проведут 7 мая с командой Белоруссии.