Григоренко: хоккеисты РФ весь матч с австрийцами старались играть на счет и работать

КОПЕНГАГЕН, 6 мая. / ТАСС /. Хоккеисты сборной России весь матч с командой Австрии на чемпионате мира в Дании старались играть на счет и работать. Такое мнение журналистам высказал российский форвард Михаил Григоренко

В воскресенье сборная России разгромила команду Австрии со счетом 7:0. В первом матче турнира россияне с таким же счетом оказались сильнее французов.

"Сложно говорить, кто сильнее сборная Франции или Австрии. Нам сложнее было победить самих себя и играть в ту игру, которую мы можем. В этих матчах мы не особо думаем о соперниках, нужно стараться наигрывать комбинации, стараться. Они начали матч быстро и агрессивно, но Кошечкин [Василий] сделал несколько хороших спасений, а дальше игра пошла", — сказал Григоренко.

"Проблем с восстановлением не будет. Мы всю игру старались играть на счет, работать. Сегодня второй период удался лучше, чем в прошлом матче. Относительно того, в каком звене будет играть Гусев [Никита], решит тренерский штаб", — заключил нападающий.

В следующем матче чемпионата мира сборная России 7 мая сыграет против команды Белоруссии.