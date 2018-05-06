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Григоренко: хоккеисты РФ весь матч с австрийцами старались играть на счет и работать
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Григоренко: хоккеисты РФ весь матч с австрийцами старались играть на счет и работать 

ТАСС 44 минуты назад
КОПЕНГАГЕН, 6 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России весь матч с командой Австрии на чемпионате мира в Дании старались играть на счет и работать. Такое мнение журналистам высказал российский форвард Михаил Григоренко.
В воскресенье сборная России разгромила команду Австрии со счетом 7:0. В первом матче турнира россияне с таким же счетом оказались сильнее французов.
"Сложно говорить, кто сильнее сборная Франции или Австрии. Нам сложнее было победить самих себя и играть в ту игру, которую мы можем. В этих матчах мы не особо думаем о соперниках, нужно стараться наигрывать комбинации, стараться. Они начали матч быстро и агрессивно, но Кошечкин [Василий] сделал несколько хороших спасений, а дальше игра пошла", — сказал Григоренко.
"Проблем с восстановлением не будет. Мы всю игру старались играть на счет, работать. Сегодня второй период удался лучше, чем в прошлом матче. Относительно того, в каком звене будет играть Гусев [Никита], решит тренерский штаб", — заключил нападающий.
В следующем матче чемпионата мира сборная России 7 мая сыграет против команды Белоруссии.
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