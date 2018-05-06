Артем Анисимов: Проще на чемпионате мира точно не будет

РИА «Новости». — Конечно, нам интересно здесь. Каждый матч по-своему интересен, нужно обращать внимание на свою игру, а не соперника. И настраиваться нужно на то, что борьбы будет больше, чем в предыдущем. Потому что дальше проще точно не будет, будет только сложнее и сложнее, и свою игру нужно совершенствовать, — передает слова Анисимова Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.