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Артем Анисимов: Проще на чемпионате мира точно не будет
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Артем Анисимов: Проще на чемпионате мира точно не будет 

Советский спорт 41 минуту назад
— Конечно, нам интересно здесь. Каждый матч по-своему интересен, нужно обращать внимание на свою игру, а не соперника. И настраиваться нужно на то, что борьбы будет больше, чем в предыдущем. Потому что дальше проще точно не будет, будет только сложнее и сложнее, и свою игру нужно совершенствовать, — передает слова Анисимова РИА «Новости».
Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.
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