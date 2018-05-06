Ещё
Евгений Дадонов: «Надеюсь, что не расслабимся»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд

Евгений Дадонов: «Надеюсь, что не расслабимся» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы над Австрией (7:0) в матче группового турнира чемпионата мира выразил надежду, что команда не потеряет концентрацию. Россияне в первой игре с таким же счетом разгромили Францию.
— Второй раз 7:0. Не расслабитесь?
— Надеюсь, что нет, и что такие игры тоже полезны. Стараемся прибавлять.
— С кем было потяжелее: с Францией или Австрией?
— Показалось, что с Францией. Любая команда может доставить неудобства. (Игорь ЕРОНКО)
Трансляция матча Австрия — Россия // Все о чемпионате мира по хоккею
Спорт-Экспресс: последние новости
Михаил Григоренко: "Как может пугать появление в составе Гусева?" Россия – Франция: мощнее Воробьева дебютировал только Быков Минье возглавил сборную Кении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России разгромила Австрию32
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд1
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение