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Евгений Дадонов: Мне показалось, что с французами было сложнее
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Евгений Дадонов: Мне показалось, что с французами было сложнее 

Советский спорт 2 часа назад
— Надеюсь, что такие игры полезны. В любом случае готовимся дальше, стараемся прибавлять, некоторые системные моменты надо подтягивать. Мне показалось, что с французами было сложнее.
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Так получилось, тут любая команда может доставить неудобство, поэтому мы готовимся всегда. Лед плохой, лучше он пока не стал. К концу периода шайба не летит уже, — цитирует Дадонова РИА «Новости».
Напомним, в своем первом матче сборная России со счетом 7:0 победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник, 7 мая, проведет свой третий матч на турнире против команды Белоруссии.
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