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Леблер о 0:7 от России: «Весело и познавательно — сыграть с такой командой»
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Леблер о 0:7 от России: «Весело и познавательно — сыграть с такой командой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной Австрии Брайан Леблер прокомментировал разгром от команды России (0:7) в матче группового этапа ЧМ-2018. Ранее россияне разгромили французов — 7:0.
«Для нас было здорово играть против ребят такого калибра и посмотреть, куда нужно расти, что надо делать, чтобы быть лучшими в мире. Это хороший опыт, из которого команда Австрии должна извлечь уроки. Хотели бы проиграть с меньшим счетом, но, в конце концов, это было весело и познавательно — сыграть с такой командой», — цитирует Леблера официальный сайт ИИХФ.
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