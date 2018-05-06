Леблер о 0:7 от России: «Весело и познавательно — сыграть с такой командой»

Нападающий сборной Австрии Брайан Леблер прокомментировал разгром от команды России (0:7) в матче группового этапа ЧМ-2018. Ранее россияне разгромили французов — 7:0.

«Для нас было здорово играть против ребят такого калибра и посмотреть, куда нужно расти, что надо делать, чтобы быть лучшими в мире. Это хороший опыт, из которого команда Австрии должна извлечь уроки. Хотели бы проиграть с меньшим счетом, но, в конце концов, это было весело и познавательно — сыграть с такой командой», — цитирует Леблера официальный сайт ИИХФ.