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Пашков: Россия выглядела увереннее, чем в первом матче, игра в атаке удалась
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Пашков: Россия выглядела увереннее, чем в первом матче, игра в атаке удалась 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру сборной России во втором матче чемпионата мира с командой Австрии (7:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
«На мой взгляд, сегодня команда выглядела увереннее, чем в первом матче. В игре с Францией присутствовала определённая нервозность. А вторая игра была более спокойной. Команда действовала уверенно и добилась успеха в хорошем стиле. Надо отметить, что игра в атаке удалась всем тройкам нападения. Неплохо играли в атаке, и результат говорит сам за себя», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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