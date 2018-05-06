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Хампус Линдхольм: «Не стал бы называть матч с Россией самым важным в группе»
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Хампус Линдхольм: «Не стал бы называть матч с Россией самым важным в группе» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Защитник сборной Швеции Хампус Линдхольм подвел итоги матча с Чехией (3:2) в рамках чемпионата мира-2018 и поделился мнением о сборной России.
— В первом периоде мы играли очень хорошо, а вот в следующих — не очень. А нужно все 60 минут действовать на таком же уровне. Чехи — очень серьезный соперник, но мы позволили им слишком многое в третьем периоде. Правда, даже когда счет был 3:2, я не сомневался в том, что мы доведем игру до победы. Хотя понервничать пришлось. И в следующих матчах желательно избегать таких концовках. Побеждать с более комфортным преимуществом. Реализуя свои моменты.
— Россия забила Франции семь голов. Сколько забьете вы?
— Я бы так вопрос не ставил. Каждый матч нужно начинать с чистого листа. Проиграть можно любому, если не подготовиться к игре должным образом.
— Матч с Россией — самый важный в группе?
— Со сборной России всегда непросто, но я бы не стал бы называть матч с ней самым важным в группе. Проходных игр на чемпионате мира не бывает. (Игорь ЕРОНКО)
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