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Новиков: сборная России играет легко и красиво, её матчи приятно смотреть
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Новиков: сборная России играет легко и красиво, её матчи приятно смотреть 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от второго матча национальной сборной на чемпионате мира с командой Австрии, в котором россияне победили со счётом 7:0.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018 «Мы не знаем, как сложится чемпионат дальше. Но пока команда играет легко и красиво. Да, у нас пока не топовые противники, но игра есть игра. Общая картина довольно хорошая. Игру приятно смотреть. Не стал бы кого-то конкретно выделять. Я услышал театральную фразу: „Играй за партнёра“. И сегодня я увидел это в исполнении наших хоккеистов. Неизвестно, что будет завтра. Но то, что было, радует. Это хороший и интересный хоккей», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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