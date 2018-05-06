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Алексей Яшин: Видно, что ребятам нравится играть друг с другом
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Алексей Яшин: Видно, что ребятам нравится играть друг с другом 

Советский спорт 28 минут назад
— Понятно, что в первых двух матчах у нашей сборной были не самые сильные соперники. Но мне очень нравится взаимопонимание наших хоккеистов во время игры, их поддержка друг друга. Видно, что ребятам нравится играть друг с другом, творить, показывать хороший хоккей для болельщиков. Это взаимопонимание их окрыляет.
Мы сыграли так, как и должны были, показали свой уровень, почувствовали сыгранность. Считаю, что нужно дальше двигаться вперед, наращивать мощь к основным играм, которые нас ждут впереди, — приводит слова Яшина РИА «Новости».
Ранее сборная России во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира в Копенгагене нанесла поражение Австрии со счетом 7:0. В первой игре на турнире российская команда с таким же счетом победила Францию. В понедельник, 7 мая, россияне проведут свой третий матч в рамках мирового первенства против команды Белоруссии.
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