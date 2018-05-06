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Футболист ЦСКА Витиньо оценил перспективы Чалова в сборной России
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Футболист ЦСКА Витиньо оценил перспективы Чалова в сборной России 

RT на русском 2 минуты назад
Бразильский полузащитник Витиньо прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова, который отметился хет-триком в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».
«Чалов сейчас и правда на подъёме, прогрессирует. И команда хорошо использует его сильные стороны», — цитирует Витиньо «Спорт-Экспресс».
Он также оценил перспективы Чалов в сборной России в преддверии чемпионата мира 2018 года.
«Это тренеру сборной решать. Чалов ещё молод, и в какой-то момент сезона вообще не выходил на поле. Но потом получил шанс, и классно им воспользовался. У Федора ещё всё впереди. А чемпионат мира — это турнир, где важен опыт. Думаю, что в ближайшие годы он в сборную попадёт», — сказал Витиньо.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о перспективах нападающего команды Фёдора Чалова попасть в заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.
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