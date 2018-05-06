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Макдэвид о предстоящем матче с Данией: «Поддержка зрителей может сильно повлиять»
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Макдэвид о предстоящем матче с Данией: «Поддержка зрителей может сильно повлиять» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал разгром команды Южной Кореи (10:0) в матче группового этапа ЧМ-2018. Также хоккеитс поделился ожиданиями от матча с хозяевами турнира — сборной Дании.
«Сделали все, что запланировали. Завтра нас ожидает очень хорошая игра со сборной Дании, хозяевами турнира. У них качественная команда, есть талантливые хоккеисты. Заметил, какую поддержку оказывают зрители на этом турнире, это тоже может сильно повлиять на игру», — цитирует Макдэвида ESPN.
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