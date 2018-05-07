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Эксперт: у сборной России по хоккею на ЧМ-2018 все идет по плану
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Эксперт: у сборной России по хоккею на ЧМ-2018 все идет по плану 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 1988 года, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России по хоккею на старте чемпионата мира 2018 года, который проходит в Дании.
"Можно только порадоваться, что сборная России избежала осечек на старте. Да, соперники не самые выдающиеся, но так убедительно их победить — дорогого стоит. Разумеется, главные испытания у наших ребят еще впереди.
Но сейчас им и не надо прыгать выше головы — на старте группового этапа всегда нужно время на то, чтобы привыкнуть к ритму, вкатиться в турнир. Поэтому пока все идет по плану", — цитирует Каменского газета «Известия».
Сборная России обыграла команды Франции и Австрии со счетом 7:0 каждую. После второго тура подопечные Ильи Воробьева возглавляют группу A.
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