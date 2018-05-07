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Эксперт: на ЧМ-2018 у сборной России еще не было серьезных соперников
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Эксперт: на ЧМ-2018 у сборной России еще не было серьезных соперников 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что удачный старт сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года связан с тем, что соперниками россиян были команды более низкого по классу уровня. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"Уверен, наши хоккеисты не расслабятся по ходу турнира. По прошедшим матчам видно, что они играют с первой до последней минуты и даже серьезное преимущество не останавливает их, и они продолжают идти в атаку. При этом всем понятно, что серьезных соперников у нашей сборной еще не было. Интересно, как себя проявят ребята в предстоящих играх с более мастеровитыми сборными", — сказал он.
Сборная России обыграла команды Франции и Австрии со счетом 7:0 каждую. После второго тура подопечные Ильи Воробьева возглавляют группу A, где выступают также команды Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии и Белоруссии.
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