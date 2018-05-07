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Кожевников: игра сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 радует
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Кожевников: игра сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 радует 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте сборной России по хоккею на чемпионате мира, который проходит в Дании. По его словам, российская команда выступает удачно.
"Нет смысла кого-то выделять в составе нашей дружины. Говорить о том, что ребята из первого звена выступают очень сильно, тоже не вижу особого смысла. Это было изначально понятно: там собрались игровики. Приятно, что свои первые шайбы забросили дебютанты национальной команды, это важный опыт. В целом же очень радует командная игра наших ребят", — цитирует Кожевникова газета «Известия».
Сборная России обыграла команды Франции и Австрии со счетом 7:0 каждую. После второго тура подопечные Ильи Воробьева возглавляют группу A.
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