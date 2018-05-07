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«Енисей-СТМ» начал участие в чемпионате России по регби с победы над «Кубанью»
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«Енисей-СТМ» начал участие в чемпионате России по регби с победы над «Кубанью» 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» провел первый матч чемпионата России. Игра проходила в Краснодаре: красноярцев, действющих чемпионов страны, принимала «Кубань».
В прошлом сезоне «Кубань» заметно усилила свои позиции, была близка к завоеванию медалей. В этом сезоне у команды дела обстоят не блестяще: ее игрок Сергей Сугробов и тренер Александр Алексеенко перешли в красноярский клуб «Красный Яр».
У «Енисея-СТМ» в стартовом матче чемпионата не участвовали ведущие игроки — Юрий Кушнарев и Антон Рудой. Тем не менее красноярцы захватили лидерство с первых же минут. Итог матча — 15:47 в пользу красноярцев.
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