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ЧМ-2018 по хоккею. Групповой этап. Россия — Белоруссия (прямая видеотрансляция)
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ЧМ-2018 по хоккею. Групповой этап. Россия — Белоруссия (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 41 минуту назад
Фото: Российский стадион
Сегодня сборная России по хоккею в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Дании сыграет в Копенгагене с командой Белоруссии.
Группа А. Турнирная таблица
Команда
В (ВО)
П (ПО)
Россия
Швеция
Швейцария
Франция
Чехия
Словакия
Австрия
Белоруссия
Подопечные Ильи Воробьева в воскресенье победили команду Австрии со счетом 7:0, с таким же результатом в первом поединке была обыграна команда Франции.
Белорусские хоккеисты на чемпионате мира стартовали неудачно. В первых двух матчах они проиграли действующим чемпионам мира шведам, а также французам, пропустив в обеих встречах не менее пяти шайб. Поражение от сборной Франции является наиболее болезненным — тем самым белорусская команда серьезно осложнила себе шансы на попадание в плей-офф.
Сборная Белоруссии выступает в элитном дивизионе чемпионата мира с 1998 года. Лучшим достижением команды является шестое место в 2006 году в Латвии, также она четыре раза выходила в плей-офф. В 2014 и 2015 годах это случилось именно при Льюисе, но после этого белорусы ни разу не преодолевали групповой этап.
Матч сборных России и Белоруссии пройдет на «Роял-Арене», начало — 17:15 мск.
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