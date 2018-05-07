ЧМ-2018 по хоккею. Групповой этап. Россия — Белоруссия (прямая видеотрансляция)

Сегодня сборная России по хоккею в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Дании сыграет в Копенгагене с командой Белоруссии.

Группа А. Турнирная таблица

Команда

В (ВО)

П (ПО)

Россия

Швеция

Швейцария

Франция

Чехия

Словакия

Австрия

Белоруссия

Подопечные Ильи Воробьева в воскресенье победили команду Австрии со счетом 7:0, с таким же результатом в первом поединке была обыграна команда Франции.

Белорусские хоккеисты на чемпионате мира стартовали неудачно. В первых двух матчах они проиграли действующим чемпионам мира шведам, а также французам, пропустив в обеих встречах не менее пяти шайб. Поражение от сборной Франции является наиболее болезненным — тем самым белорусская команда серьезно осложнила себе шансы на попадание в плей-офф.

Сборная Белоруссии выступает в элитном дивизионе чемпионата мира с 1998 года. Лучшим достижением команды является шестое место в 2006 году в Латвии, также она четыре раза выходила в плей-офф. В 2014 и 2015 годах это случилось именно при Льюисе, но после этого белорусы ни разу не преодолевали групповой этап.

Матч сборных России и Белоруссии пройдет на «Роял-Арене», начало — 17:15 мск.