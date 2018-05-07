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Назван бюджет ЧМ по хоккею 2018 года
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Назван бюджет ЧМ по хоккею 2018 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании Энвер Хансен рассказал о бюджете соревнований. Слова организатора турнира приводит ТАСС.
"Бюджет турнира составляет €18 млн Думаю, нам удастся заработать порядка €1,5 млн", — сказал Хансен.
Чемпионат мира проходит в датских Копенгагене на «Роял-Арене» и Хернинге ("Йюске-банк-боксен") с 4 по 20 мая.
Сборная России с одинаковым счетом 7:0 одержала победы над командами Австрии и Франции. 7 мая действующие олимпийские чемпионы проведут матч против команды Белоруссии. Встреча начнется в 17.15. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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