Назван бюджет ЧМ по хоккею 2018 года

Исполнительный директор оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании Энвер Хансен рассказал о бюджете соревнований. Слова организатора турнира приводит ТАСС

"Бюджет турнира составляет €18 млн Думаю, нам удастся заработать порядка €1,5 млн", — сказал Хансен.

Чемпионат мира проходит в датских Копенгагене на «Роял-Арене» и Хернинге ("Йюске-банк-боксен") с 4 по 20 мая.