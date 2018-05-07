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Чемпионат мира по хоккею. Россия — Белоруссия. Прямая видеотрансляция
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Чемпионат мира по хоккею. Россия — Белоруссия. Прямая видеотрансляция 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Дании проходит чемпионат мира по хоккею. Турнир принимают два города — Копенгаген и Херниг. Сборная Россия играет в датской столице.
"СЭ" предоставляет вам возможность смотреть прямые трансляции матчей сборной России.
Результаты сборной России на чемпионате мира
РОССИЯ — Франция — 7:0 Австрия — РОССИЯ — 0:7  Оставшиеся матчи сборной России в группе A  7 мая. Белоруссия (17.15 мск) 10 мая. Чехия (21.15) 12 мая. Швейцария (21.15) 14 мая. Словакия (17.15) 15 мая. Швеция (21.15)
Расписание матчей и турнирное положение команд Все о чемпионате мира по хоккею
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