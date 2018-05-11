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Турнирное положение в группе В: Латвия может оставить Данию без плей-офф
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Турнирное положение в группе В: Латвия может оставить Данию без плей-офф 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 11 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Дании и Норвегии, а во второй игре команда США встретится со сборной Южной Кореи.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
После того, как сборная США потеряла очко в матче с командой Латвии, турнирная таблица приобрела ещё более запутанный вид. Подопечные Джэффа Блэшилла вышли на промежуточное первое место (10 очков в 4 матчах), но столько же очков и в активе сборной Канады под управлением Билла Питерса. Команда Финлядии отстаёт от лидеров группы на одно очко. Все команды провели по четыре игры.
В свою очередь сборная Латвии вышла на четвёртое место с 6 очками в 4 матчах, опередив команду Дании (5 очков после 4 игр). Столько же очков имеет на своём счету команда Германии. Следом расположились команда Норвегии (3 балла после 4 матчей) и Южная Кореи, не имеющая очков и являющаяся главным кандидатом на понижение в классе.
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