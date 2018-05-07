Тренер сборной России: нельзя недооценивать белорусов

Тренер cборной России по хоккею Алексей Кудашов считает, что игрокам национальной команды нельзя недооценивать Белоруссию на чемпионате мира. Слова специалиста приводит ТАСС

"Это короткий турнир, и отдельный матч может выиграть любая сборная. Наш соперник — это молодая команда, которая захочет себя показать. Готовимся серьезно к этому матчу.

Нельзя недооценивать соперника и ни на секунду расслабляться", — заявил член тренерского штаба.

Белорусы начала турнир с двух поражений от команд Швеции (0:5) и Франции (2:6) и занимают последнее место в группе A.