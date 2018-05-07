Тренер сборной России: нельзя недооценивать белорусов 

Тренер cборной России по хоккею Алексей Кудашов считает, что игрокам национальной команды нельзя недооценивать Белоруссию на чемпионате мира. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Это короткий турнир, и отдельный матч может выиграть любая сборная. Наш соперник — это молодая команда, которая захочет себя показать. Готовимся серьезно к этому матчу.
Нельзя недооценивать соперника и ни на секунду расслабляться", — заявил член тренерского штаба.
Белорусы начала турнир с двух поражений от команд Швеции (0:5) и Франции (2:6) и занимают последнее место в группе A.
Сборная команды России проведет свой третий поединок на турнире с командой Белоруссии 7 мая, начало встречи в 17:30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Белоруссия.