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Юрий Семин: Сборную России под руководством Хиддинка тоже хоронили
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Юрий Семин: Сборную России под руководством Хиддинка тоже хоронили 

Советский спорт 1 час назад
«Многое будет зависеть от предварительных сборов. Хорошо подготовятся — выйдут из группы. Не буду говорить, что мы аутсайдеры. Аутсайдеры тоже выигрывают матчи.
Все также хоронили команду Хиддинка, не верили в неё. А они очень удачно провели сборы, были физически готовы на 100%. Поэтому мы по сей день вспоминаем их успех на Евро-2008», — рассказал Семин "Советскому спорту".
Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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