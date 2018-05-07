Юрий Семин: Сборную России под руководством Хиддинка тоже хоронили

«Многое будет зависеть от предварительных сборов. Хорошо подготовятся — выйдут из группы. Не буду говорить, что мы аутсайдеры. Аутсайдеры тоже выигрывают матчи.

"Советскому спорту". Все также хоронили команду Хиддинка, не верили в неё. А они очень удачно провели сборы, были физически готовы на 100%. Поэтому мы по сей день вспоминаем их успех на Евро-2008», — рассказал Семин

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.