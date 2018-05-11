Павлюченко: Дзюба нужен сборной России на ЧМ-2018 

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который с зимы выступает на правах аренды в тульском «Арсенале», должен быть в составе национальной команды на чемпионате мира–2018.
«Кого бы я хотел видеть в атаке сборной России на чемпионате мира–2018? У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный. Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Саламович Черчесов вызовет его в сборную», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.