Ещё
Павлюченко: Дзюба нужен сборной России на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлюченко: Дзюба нужен сборной России на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который с зимы выступает на правах аренды в тульском «Арсенале», должен быть в составе национальной команды на чемпионате мира–2018.
«Кого бы я хотел видеть в атаке сборной России на чемпионате мира–2018? У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Смолов и Дзюба. Ну и Заболотный. Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Саламович Черчесов вызовет его в сборную», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Чемпионат.com: последние новости
Вратарь сборной Беларуси Виталий Трус рассказал о матче с Россией Новиков: сборная России играет легко и красиво, её матчи приятно смотреть «Спартак» в своём первом сезоне вышел в финал плей-офф Суперлиги по гандболу
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потерпела первое поражение на ЧМ78
Аршавина пять раз ударили током2
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко583
Российским хоккеистам забил россиянин22
Медведев породил новый анекдот про Мутко502
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение