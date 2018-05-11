Павлюченко: Дзюба нужен сборной России по футболу на ЧМ-2018 

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об атакующей линии национальной команды на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба достоин вызова в состав сборной России.
"У нас выбор не большой, по пальцам можно пересчитать. Александр Кокорин сломан. Остаются Федор Смолов и Артем Дзюба. Ну, и Антон Заболотный. Нужен ли Дзюба сборной России? Однозначно. У него есть опыт игры за сборную, он и в Лиге чемпионов забивал. Уверен, Станислав Саламович Черчесов вызовет его в сборную", — цитирует Павлюченко "Чемпионат.com".
11 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит расширенный состав на ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что Павлюченко в ближайшее время объявит о завершении карьеры.