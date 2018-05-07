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Тренер футбольного клуба сломал руку во время разборок с игроками
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Тренер футбольного клуба сломал руку во время разборок с игроками 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Наставник футбольного клуба «Викингур» Морис Росс получил перелом руки в раздевалке во время матча национального чемпионата Фарерских островов с командой «ТБ Тверойри», сообщает «Матч ТВ».
В перерыве, указывая на ошибки игроков, которые на своем поле не могли забить одной из самых слабых команд лиги, Росс ударил рукой по демонстрационной доске, что привело к травме 36-летнего тренера. Однако эмоциональное поведение тренера не повлияло на футболистов «Викингура». Игра закончилась нулевой ничьей.
В свой первый год работы тренером на Фарерских островах Росс тренировал соперников «Викингура» по этому матчу, а впервые он посетил Фареры в составе сборной Шотландии во время отборочного турнира на чемпионат Европы — 2004. Тогда национальная команда Росса пропустила от хозяев поля два мяча и с трудом добилась ничьей.
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