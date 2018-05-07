Сборная Испании начнет готовиться к ЧМ-2018 без игроков «Реала»

Сборная Испании начнет подготовку к чемпионату мира-2018 28 мая, сообщает As. Команда Хулена Лопетеги соберется через 2 дня после финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" встретится с «Ливерпулем» — игроки мадридской команды, которые получат приглашение, присоединятся к сборной позднее.

Состав команды на мировое первенство будет назван 18 мая в 14.00 по московскому времени.

Сбор стартует 28 мая, а 7 июня команда отправится в Краснодар, где будет жить во время чемпионата мира.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 юля. Испанцы в группе B сыграют с Португалией (Сочи, 15 июня), Ираном (Казань, 20 июня) и Марокко (Калининград, 25 июня).