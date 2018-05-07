Россия одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018 по хоккею

Российские спортсмены уверенно победили сборную Белоруссии в групповом матче.

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над сборной Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Дании. Игра закончилась со счетом 0:6 в пользу россиян.

Исход игры решили шайбы Дацюка, Шалунова, Каблукова, Мамина и Капризова. Дацюк отметился попаданием в ворота противника дважды. Первая шайба поразила створ ворот уже на пятой минуте матча. Три гола прибавили очков сборной России во втором периоде и еще два — в третьем.