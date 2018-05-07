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Россия одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018 по хоккею
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Россия одержала третью подряд разгромную победу на ЧМ-2018 по хоккею 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские спортсмены уверенно победили сборную Белоруссии в групповом матче.
Сборная России по хоккею одержала уверенную победу над сборной Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Дании. Игра закончилась со счетом 0:6 в пользу россиян.
Исход игры решили шайбы Дацюка, Шалунова, Каблукова, Мамина и Капризова. Дацюк отметился попаданием в ворота противника дважды. Первая шайба поразила створ ворот уже на пятой минуте матча. Три гола прибавили очков сборной России во втором периоде и еще два — в третьем.
Напомним, ранее подопечные Ильи Воробьева не оставили шансов команде из Австрии. Второй матч группового этапа проходящего в Дании чемпионата мира закончился разгромным счетом 7:0.
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