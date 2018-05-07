Дацюк: самые интересные матчи ещё впереди, чехи будут хорошей проверкой

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал победу команды в матче группового этапа со сборной Беларуси (6:0).

«Сегодня сделали меньше ошибок, но со стороны виднее. 20:0 за три матча с не самыми сильными командами? Наверное, самые интересные матчи ещё впереди. От матча к матчу мы стараемся меньше ошибаться, нужно над этим работать. Всё-таки, самое главное, это результат. Я не радовался после заброшенных шайб? Я радовался, я давно не забивал за сборную.

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