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Дацюк: самые интересные матчи ещё впереди, чехи будут хорошей проверкой
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Дацюк: самые интересные матчи ещё впереди, чехи будут хорошей проверкой 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал победу команды в матче группового этапа со сборной Беларуси (6:0).
«Сегодня сделали меньше ошибок, но со стороны виднее. 20:0 за три матча с не самыми сильными командами? Наверное, самые интересные матчи ещё впереди. От матча к матчу мы стараемся меньше ошибаться, нужно над этим работать. Всё-таки, самое главное, это результат. Я не радовался после заброшенных шайб? Я радовался, я давно не забивал за сборную.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Сборная Чехии будет первым хорошим тестом для нас. За два свободных дня постараемся посмотреть город, я здесь был более 20 лет назад. В нашем звене пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как мы будем выглядеть в матче с более сильным соперником», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев:
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