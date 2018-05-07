Ещё
Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по хоккею 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии
Soccer News
1 час назад
Комментарии
Фото:
Soccer News
Федерация футбола Италии рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной.
Как сообщает Calcionews24.com, речь идет о наставнике «Лацио» Симоне Индзаги.
Ранее сообщалось, что новым тренером сборной может стать
Роберто Манчини
.
Soccer News: последние новости
Иванович: "Верю, что на Чемпионате Мира сборная России покажет требуемый результат"
Стоичков назвал фаворитов Чемпионата Мира в России
Роналдо назвал трех главных фаворитов Чемпионата Мира
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
21
Медведева выступила с официальным заявлением
113
Мутко получит неожиданную должность
263
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии
27
Кабаева дала откровенное интервью
195
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение