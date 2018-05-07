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Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии
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Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Федерация футбола Италии рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной.
Как сообщает Calcionews24.com, речь идет о наставнике «Лацио» Симоне Индзаги.
Ранее сообщалось, что новым тренером сборной может стать Роберто Манчини.
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