Шалунов: не брал в сборной России номер Шипачева, 87 — это мой номер

Форвард сборной России по хоккею Максим Шалунов заявил, что не брал в национальной команде номер Вадима Шипачева , так как номер 87 является привычным и для него.

Сборная России в понедельник со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Начиная с 2014 года, на всех крупных турнирах под номером 87 за сборную России играл Вадим Шипачев.

"Сегодня Саша Барабанов хорошо всё сделал, когда я забивал. Он отдал мне на пустые ворота. Голы Павла Дацюка? Он просто феномен в хоккее. Мне вообще, кажется, он тут просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть в команде с таким человеком. Я не брал в сборной номер Вадима Шипачева, это мой номер. Я под 87-м играл всегда в Новосибирске", — сказал Шалунов журналистам.