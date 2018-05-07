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Шалунов: не брал в сборной России номер Шипачева, 87 — это мой номер
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Шалунов: не брал в сборной России номер Шипачева, 87 — это мой номер 

Р-Спорт 1 час назад
Форвард сборной России по хоккею Максим Шалунов заявил, что не брал в национальной команде номер Вадима Шипачева, так как номер 87 является привычным и для него.
Сборная России в понедельник со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Начиная с 2014 года, на всех крупных турнирах под номером 87 за сборную России играл Вадим Шипачев.
"Сегодня Саша Барабанов хорошо всё сделал, когда я забивал. Он отдал мне на пустые ворота. Голы Павла Дацюка? Он просто феномен в хоккее. Мне вообще, кажется, он тут просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть в команде с таким человеком. Я не брал в сборной номер Вадима Шипачева, это мой номер. Я под 87-м играл всегда в Новосибирске", — сказал Шалунов журналистам.
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