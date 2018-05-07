Павел Дацюк: «Старт ЧМ вышел хорошим, но самое интересное нас ждет впереди» 

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над Белоруссией в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (6:0). Россияне выиграли все три стартовые встречи ЧМ с общим счетом 20:0.
— Соперники выкладывались по полной программе, стараясь не давать нам много свободного пространства, — сказал Дацюк. — Но нам удалось действовать на хороших скоростях. Игра вышла неплохой.
— Как оцените старт сборной России на турнире?
— Он получился хорошим, но это только начало турнира. Более интересные игры нас ждут впереди.
— На этом чемпионате мира в штаб сборной входит шведский тренер Ларс Юханссон. Вы об этом знаете?
— Я знаю, а вы?
— Я тоже знаю.
— Так что вы скажете о нем?
— Он прекрасно понимает хоккей.
— Постараюсь это использовать в будущем.
— Вы с ним уже общались?
— Конечно. Но научиться чему-то за неделю с тех пор, как он пришел в сборную, нельзя. Это только начало. (Игорь ЕРОНКО)
Турнирная таблица чемпионата России по футболу