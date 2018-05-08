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Белорусский хоккеист Трус испугался провала сборной на чемпионате мира
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Белорусский хоккеист Трус испугался провала сборной на чемпионате мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вратарь сборной Белоруссии по хоккею Виталий Трус поделился мнением о турнирной ситуации команды после поражения от сборной России со счетом 0:6 на групповом этапе чемпионата мира. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».
«Посмотрим, как Австрия с Францией еще сыграет. Нам нужна только победа, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите», — рассказал Трус.
Сборная Белоруссии потерпела три поражения подряд. После разгрома от сборной России пост главного тренера покинул канадец Дэйв Льюис.
Дальнейшие неудачи могут стоить белорусам места в числе 16 сильнейших команд мира. Две команды с наихудшими результатами по итогам турнира (из каждой из двух групп) в следующем сезоне будут соревноваться в дивизионе классом ниже.
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