Белорусский хоккеист Трус испугался провала сборной на чемпионате мира

Вратарь сборной Белоруссии по хоккею Виталий Трус поделился мнением о турнирной ситуации команды после поражения от сборной России со счетом 0:6 на групповом этапе чемпионата мира. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

«Посмотрим, как Австрия с Францией еще сыграет. Нам нужна только победа, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите», — рассказал Трус.

Сборная Белоруссии потерпела три поражения подряд. После разгрома от сборной России пост главного тренера покинул канадец Дэйв Льюис.

Дальнейшие неудачи могут стоить белорусам места в числе 16 сильнейших команд мира. Две команды с наихудшими результатами по итогам турнира (из каждой из двух групп) в следующем сезоне будут соревноваться в дивизионе классом ниже.